Грип птиці зафіксували на Харківщині: що відомо

У місті Балаклія на місцевій станції юних натуралістів виявили випадок грипу птиці.

За даними ГУ «Держпродспоживслужби» в Харківській області, у біологічному матеріалі, відібраному від птиці, яка утримувалась на цій станції, виявили РНК вірус грипу А субтипу H5N1.

«Грип птиці – це висококонтагіозна вірусна хвороба птахів, для якої характерний гострий перебіг з явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення. У птиці спостерігається відмова від корму і води, підвищення температури тіла, пригнічення, порушення координації рухів, парези, паралічі, риніт, кон’юнктивіт», – зазначили фахівці.

Наразі вони визначили буферну зону: територія навколо станції, де зафіксували випадок, радіусом 3 км, в якій знаходиться: місто Балаклія, крім мікрорайонів Лагері та Новоселівка. А також зону спостереження: територія радіусом 10 км: населені пункти Балаклійської міської ради: с. Вербівка, с. Яковенкове, с. Байрак, с. Мілова, с. Нова Гусарівка, с. Гусарівка, с. Щурівка; Донецької селищної громади: с. Пришиб, Савинської селищної громади: с. Бородоярське, с. Вільхуватка.