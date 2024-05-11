Головні новини Харкова 11 травня: вибухи лунали вночі в Харкові
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:05
Вночі у Харкові чули вибухи, Синєгубов підтвердив удари по регіону
Не менше двох вибухів пролунало в Харкові минулої ночі – близько 2:50 та 3:00.
“Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Подробиць про “прильоти” він не наводив.
Повітряна тривога в Харкові та області розпочалася опівночі та тривала з невеликою перервою практично всю ніч: о 02:14 дали відбій, а о 02:48 тривога продовжилася – до 06:13 ранку. За цей час Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку, загрозу балістики та пуски КАБів.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 07:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".