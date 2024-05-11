Головні новини Харкова 11 травня: вибухи лунали вночі в Харкові

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07:05

Вночі у Харкові чули вибухи, Синєгубов підтвердив удари по регіону

Не менше двох вибухів пролунало в Харкові минулої ночі – близько 2:50 та 3:00.

“Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Подробиць про “прильоти” він не наводив.

Повітряна тривога в Харкові та області розпочалася опівночі та тривала з невеликою перервою практично всю ніч: о 02:14 дали відбій, а о 02:48 тривога продовжилася – до 06:13 ранку. За цей час Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку, загрозу балістики та пуски КАБів.