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Головні новини Харкова 11 травня: вибухи лунали вночі в Харкові

Події 07:05   11.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 11 травня: вибухи лунали вночі в Харкові Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

Вночі у Харкові чули вибухи, Синєгубов підтвердив удари по регіону

Не менше двох вибухів пролунало в Харкові минулої ночі – близько 2:50 та 3:00.

“Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Подробиць про “прильоти” він не наводив.

Повітряна тривога в Харкові та області розпочалася опівночі та тривала з невеликою перервою практично всю ніч: о 02:14 дали відбій, а о 02:48 тривога продовжилася – до 06:13 ранку. За цей час Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку, загрозу балістики та пуски КАБів.

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Автор: Оксана Горун
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Головні новини Харкова 11 травня: вибухи лунали вночі в Харкові
Головні новини Харкова 11 травня: вибухи лунали вночі в Харкові
11.05.2024, 07:05

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".