Синєгубов про обстріли за добу: ударів по Харкову не було, загиблі, поранені
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 11 травня поінформував про наслідки російських обстрілів Харківської області, що почастішали.
“За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано”, – написав Синєгубов.
При цьому вночі в Харкові чули два вибухи, моніторингові канали попереджали про вильоти російських ракет, а сам начальник ХОВА інформував про те, що окупанти завдають ударів.
Синєгубов поінформував: під ударом близько півночі були Липці.
“Внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік”, – зазначив начальник ХОВА.
Після півночі росіяни обстріляли Одноробівку Богодухівського району. Там пошкоджені будинки та автомобіль.
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Протягом дня 10 травня під обстрілами були Черкаські Тишки (загинув 55-річний чоловік), Вовчанськ (дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, ще один поранений та двоє загиблих — чоловік та жінка). У місті пошкоджені десятки приватних будинків. У селі Андріївка Ізюмського району у полі трактор наїхав на вибуховий пристрій – без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 11 травня поінформував про наслідки російських обстрілів Харківської області, що почастішали".