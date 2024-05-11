Синегубов об обстрелах за сутки: ударов по Харькову не было, погибшие, раненые
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 мая проинформировал о последствиях участившихся российских обстрелов Харьковской области.
«За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано», — написал Синегубов.
При этом ночью в Харькове слышали два взрыва, мониторинговые каналы предупреждали о вылетах российских ракет, а сам начальник ХОВА информировал о том, что оккупанты наносят удары.
Синегубов проинформировал: под ударом около полуночи были Липцы.
«В результате обстрела получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина», — отметил начальник ХОВА.
После полуночи россияне обстреляли Одноробовку Богодуховского района. Там повреждены дома и автомобиль.
Читайте также: Врага остановили в «серой зоне»: Мельник и Генштаб о боях на Харьковщине
В течение дня 10 мая под обстрелами были Черкасские Тишки (погиб 55-летний мужчина), Волчанск (пострадали 52-летний и 42-летний мужчины, 60-летняя женщина, еще один раненый и двое погибших — мужчина и женщина). В городе повреждены десятки частных домов. В селе Андреевка Изюмского района в поле трактор наехал на взрывное устройство — без пострадавших.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, новости Харькова, обстрелы, погибший, поранені, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов об обстрелах за сутки: ударов по Харькову не было, погибшие, раненые»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 мая проинформировал о последствиях участившихся российских обстрелов Харьковской области".