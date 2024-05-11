Синегубов об обстрелах за сутки: ударов по Харькову не было, погибшие, раненые

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 мая проинформировал о последствиях участившихся российских обстрелов Харьковской области.

«За сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано», — написал Синегубов.

При этом ночью в Харькове слышали два взрыва, мониторинговые каналы предупреждали о вылетах российских ракет, а сам начальник ХОВА информировал о том, что оккупанты наносят удары.

Синегубов проинформировал: под ударом около полуночи были Липцы.

«В результате обстрела получили ранения 53-летняя женщина и 38-летний мужчина», — отметил начальник ХОВА.

После полуночи россияне обстреляли Одноробовку Богодуховского района. Там повреждены дома и автомобиль.

В течение дня 10 мая под обстрелами были Черкасские Тишки (погиб 55-летний мужчина), Волчанск (пострадали 52-летний и 42-летний мужчины, 60-летняя женщина, еще один раненый и двое погибших — мужчина и женщина). В городе повреждены десятки частных домов. В селе Андреевка Изюмского района в поле трактор наехал на взрывное устройство — без пострадавших.