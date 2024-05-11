Главные новости Харькова 11 мая: взрывы гремели ночью в Харькове
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночью в Харькове слышали взрывы, Синегубов подтвердил удары по региону
Не менее двух взрывов раздалось в Харькове минувшей ночью — около 2:50 и 3:00.
«Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Подробностей о «прилетах» он не приводил.
Воздушная тревога в Харькове и области началась в полночь и длилась с небольшим перерывом практически всю ночь: в 02:14 дали отбой, а в 02:48 тревога продолжилась — до 06:13 утра. За это время Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности, угрозе баллистики и пусках КАБов.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".