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Главные новости Харькова 11 мая: взрывы гремели ночью в Харькове

Происшествия 07:05   11.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 11 мая: взрывы гремели ночью в Харькове Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Ночью в Харькове слышали взрывы, Синегубов подтвердил удары по региону

Не менее двух взрывов раздалось в Харькове минувшей ночью — около 2:50 и 3:00.

«Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Подробностей о «прилетах» он не приводил.

Воздушная тревога в Харькове и области началась в полночь и длилась с небольшим перерывом практически всю ночь: в 02:14 дали отбой, а в 02:48 тревога продолжилась — до 06:13 утра.  За это время Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности, угрозе баллистики и пусках КАБов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".