Главные новости Харькова 11 мая: взрывы гремели ночью в Харькове

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07:05

Ночью в Харькове слышали взрывы, Синегубов подтвердил удары по региону

Не менее двух взрывов раздалось в Харькове минувшей ночью — около 2:50 и 3:00.

«Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Подробностей о «прилетах» он не приводил.

Воздушная тревога в Харькове и области началась в полночь и длилась с небольшим перерывом практически всю ночь: в 02:14 дали отбой, а в 02:48 тревога продолжилась — до 06:13 утра. За это время Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности, угрозе баллистики и пусках КАБов.