Міністр МВС повідомив про ситуацію в прикордонні на Харківщині (відео)
Міністр МВС Ігор Клименко поінформував, що поліціянти продовжують нести службу у Вовчанську, який знаходиться під масованими ворожими обстрілами. А нацгвардійці та прикордонники активно знищують бронетехніку ворога разом з екіпажами.
“Бійці спецпідрозділу “Омега” Національної гвардії України знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку. Прикордонники разом з іншими воїнами України відбили низку атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої. У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам”, — поінформував Клименко.
Водночас співробітники Нацполіції продовжують працювати в громадах, які знаходяться під обстрілами. Зокрема у Вовчанську, якому дістається більше за інших. За добу там задокументували понад 30 воєнних злочинів росіян.
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“Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах. Рятувальники працюють на місцях ворожих обстрілів”, – зазначив міністр.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: граница, Клименко, мвд, нацгвардія, новини Харкова, пограничники, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 15:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр МВС Ігор Клименко поінформував, що поліціянти продовжують нести службу у Вовчанську, який знаходиться під масованими ворожими обстрілами. А нацгвардійці та прикордонники активно знищують бронетехніку ворога разом з екіпажами".