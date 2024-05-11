Министр МВД сообщил о ситуации в приграничье на Харьковщине (видео)
Министр МВД Игорь Клименко проинформировал, что полицейские продолжают нести службу в Волчанске, который находится под массированными вражескими обстрелами. А нацгвардейцы и пограничники активно уничтожают бронетехнику врага вместе с экипажами.
«Бойцы спецподразделения «Омега» Национальной гвардии Украины уничтожили по меньшей мере 10 единиц бронетехники противника вместе с десантом, автомобильную и специальную технику. Пограничники вместе с другими воинами Украины отразили ряд атак на разных направлениях и продолжают вести оборонные бои. В составе Сил безопасности и обороны военнослужащие ГПСУ и НГУ удерживают позиции и дают отпор захватчикам», — проинформировал Клименко.
В то же время сотрудники Нацполиции продолжают работать в громадах, которые находятся под обстрелами. В частности в Волчанске, которому достается больше других. За сутки там задокументировали более 30 военных преступлений россиян.
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«В настоящее время силами полиции эвакуировано более 300 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются, команды работают в тяжелейших условиях. Спасатели работают на местах вражеских обстрелов», — отметил министр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граница, Клименко, мвд, нацгвардия, новости Харькова, пограничники, полиция;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 15:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр МВД Игорь Клименко проинформировал, что полицейские продолжают нести службу в Волчанске, который находится под массированными вражескими обстрелами. А нацгвардейцы и пограничники активно уничтожают бронетехнику врага вместе с экипажами".