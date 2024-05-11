Терехов розповів про обстановку в Харкові на тлі російського наступу
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що в Харкові спокійно, люди гуляють у парках, а випускники вдень у центрі репетирували шкільний вальс.
“Що стосується ситуації, яка сьогодні в Харкові, спокійна обстановка, ніхто нікуди не виїжджає. Немає масового відтоку людей. Сьогодні вихідні дні, й люди в парках, у скверах. До речі, дуже багато людей, бо гарна погода. Ми віримо в наші ЗСУ, в те, що цей наступ буде зупинений, ми дамо достойну відсіч нашому ворогу. Ситуація контрольована. Так, не буде легко, ми всі це розуміємо, але ми витримаємо та обов’язково переможемо”, – сказав Терехов.
Як приклад настрою в місті він навів те, що 11 травня випускники харківських шкіл у центрі репетирували шкільний вальс.
Харків: після чергової повітряної турботи школярі проводять репетиції випускного вальсу.
У місті на тлі наступу військ РФ в області звичайна суботня атмосфера, передає кореспондент Радіо Свобода .
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 11, 2024
Також Терехов поінформував, що в місті приймають людей, яких евакуювали із прикордонних населених пунктів. Їх розміщують у гуртожитках та за необхідності забезпечують речами.
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“Усе робитимемо, щоб ці люди відчували себе добре і в рідних стінах”, – зазначив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 18:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що в Харкові спокійно, люди гуляють у парках, а випускники вдень у центрі репетирували шкільний вальс".