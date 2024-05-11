Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в Харькове спокойно, люди гуляют в парках, а выпускники днем в центре репетировали школьный вальс.

«Что касается ситуации, которая сегодня в Харькове. Спокойная обстановка, никто никуда не уезжает. Нет массового оттока людей. Сегодня выходные дни, и люди в парках, в скверах. Кстати, очень много людей, потому что хорошая погода. Мы верим в наши ВСУ, в то, что это наступление будет остановлено, мы дадим достойный отпор нашему врагу. Ситуация контролируется. Да, не будет легко, мы все это понимаем, но мы выдержим и обязательно победим», — подчеркнул Терехов.

В качестве примера обстановки в городе он привел то, что 11 мая выпускники харьковских школ в центре репетировали школьный вальс.

Харків: після чергової повітряної тривоги школярі проводять репетиції випускного вальсу. У місті на тлі наступу військ РФ в області звичайна суботня атмосфера, передає кореспондентка Радіо Свобода pic.twitter.com/iwZVtlSI7Y — Радіо Свобода (@radiosvoboda) May 11, 2024

Также Терехов проинформировал, что в городе принимают людей, которых эвакуируют из приграничных населенных пунктов. Их размещают в общежитиях и при необходимости обеспечивают вещами.

«Будем все делать, чтобы эти люди чувствовали себя хорошо и в родных стенах», — отметил мэр Харькова.