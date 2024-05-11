Live
  • Сб 11.05.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления

Общество 18:37   11.05.2024
Оксана Горун
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в Харькове спокойно, люди гуляют в парках, а выпускники днем в центре репетировали школьный вальс. 

«Что касается ситуации, которая сегодня в Харькове. Спокойная обстановка, никто никуда не уезжает. Нет массового оттока людей. Сегодня выходные дни, и люди в парках, в скверах. Кстати, очень много людей, потому что хорошая погода. Мы верим в наши ВСУ, в то, что это наступление будет остановлено, мы дадим достойный отпор нашему врагу. Ситуация контролируется. Да, не будет легко, мы все это понимаем, но мы выдержим и обязательно победим», — подчеркнул Терехов.

В качестве примера обстановки в городе он привел то, что 11 мая выпускники харьковских школ в центре репетировали школьный вальс.

 

Также Терехов проинформировал, что в городе принимают людей, которых эвакуируют из приграничных населенных пунктов. Их размещают в общежитиях и при необходимости обеспечивают вещами.

Читайте также: РФ уничтожает Волчанск: на город и ближайшие села скинули 20 КАБов (видео)

«Будем все делать, чтобы эти люди чувствовали себя хорошо и в родных стенах», — отметил мэр Харькова.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове и области вновь будут заморозки — гидрометцентр
В Харькове и области вновь будут заморозки — гидрометцентр
11.05.2024, 16:07
Никакие 50 тысяч россиян на Харьков не наступают — Коваленко
Никакие 50 тысяч россиян на Харьков не наступают — Коваленко
11.05.2024, 09:54
Главные новости Харькова 11.05: россиян ловят по посадкам, ситуация на границе
Главные новости Харькова 11.05: россиян ловят по посадкам, ситуация на границе
11.05.2024, 18:42
Мороз в Харькове ночью побил температурный рекорд: какой будет погода 11 мая
Мороз в Харькове ночью побил температурный рекорд: какой будет погода 11 мая
10.05.2024, 23:49
РФ уничтожает Волчанск: на город и ближайшие села скинули 20 КАБов (видео)
РФ уничтожает Волчанск: на город и ближайшие села скинули 20 КАБов (видео)
11.05.2024, 18:05
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
11.05.2024, 18:37

Новости по теме:

18:37
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
18:05
РФ уничтожает Волчанск: на город и ближайшие села скинули 20 КАБов (видео)
17:48
РФ массово задействует срочников в боевых действиях на Харьковщине — АТЕШ
17:22
Эвакуация на Харьковщине: вывезли более 2500 человек и десятки животных
16:07
В Харькове и области вновь будут заморозки — гидрометцентр

Вы читали новость: «Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 18:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в Харькове спокойно, люди гуляют в парках, а выпускники днем в центре репетировали школьный вальс".