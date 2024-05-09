Сьогодні 9 травня: яке свято та день в історії

9 травня в Україні – День Європи. 9 травня 1913 року на екрани вийшов перший фільм про Фантомаса. У 1919-му головою Директорії УНР обрали Симона Петлюру. У 1920-му відбувся українсько-польський парад з нагоди звільнення Києва від більшовиків. У 1945-му громадянам СРСР оголосили про капітуляцію нацистської Німеччини. У 1950-му проголосили Декларацію Шумана, яка стала першим кроком до створення ЄС. У 2004-му в Чечні вбили Ахмата Кадирова. А у 2022-му президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Свята та пам’ятні дати 9 травня

9 травня в Україні та ЄС – День Європи.

У світі – Другий день пам’яті та примирення.

9 травня в історії

9 травня 1913 року на екрани Франції вийшов фільм про Фантомаса. Ця екранізація стала першою з довготривалої серії. Кіно того часу, звісно, ​​було німим. Зняв його режисер та сценарист Луї Фейад. А базувалася стрічка на бестселері Марселя Аллена та П’єра Сувестра, що вийшов у 1911 році. Це був перший із серії з 32 романів про Фантомаса, які написали ці автори спільно (після смерті Сувестра Аллен видав ще 11 без співавтора). Популярним став одразу перший із романів, він продавався щомісяця тиражем по 600 тисяч екземплярів і був перекладений багатьма мовами. Надалі Луї Фейад зняв ще чотири фільми про Фантомаса, ще підвищивши його популярність. Ролі в перших фільмах виконували Рене Наварр (Фантомас) та Едмунд Бреон (комісар Жюв).

9 травня 1919 року головою Директорії УНР обрали Симона Петлюру. Детальніше.

9 травня 1920 року на Хрещатику відбувся українсько-польський парад на честь визволення Києва від більшовиків. Детальніше.

9 травня 1945 року громадянам СРСР оголосили про капітуляцію нацистської Німеччини. Детальніше.

9 травня 1950 року проголосили Декларацію Шумана, яка стала першим кроком до подальшого створення Європейського Союзу. Детальніше.

9 травня 2004 року у результаті підриву вибухівки під час святкових заходів з нагоди Дня перемоги загинув президент Чечні Ахмат Кадиров. Детальніше.

9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав закон, відомий як “Ленд-ліз для України”. Детальніше.

Церковне свято 9 травня

9 травня – Світлий четвер. Відзначають перенесення мощей святителя та чудотворця Миколая з м. Мир Лікійських в м. Бар та вшановують пам’ять пророка Ісаї. Він жив у VIII столітті до н.е. Пророкував близько 60 років при Йоафамі, Ахазі, Єзекії та Манасії. Один із великих пророків. За ясністю пророцтва про народження, життя й особливо страждання Ісуса Христа, його повстання з мертвих пророка Ісаю називають старозавітним євангелістом. Під час облоги Єрусалима він, помолившись, вивів з-під гори Сіон джерело води, яке було названо Сілоам, тобто “послане від Бога”. Помер мученицькою смертю – його перепилили дерев’яною пилкою за наказом царя Манасії.

Народні прикмети

Якщо 9 травня йде дощ, то влітку не буде посухи та буде гарний урожай.

Якщо холодно, то потепліє тільки на Трійцю.

Якщо зацвіла калина, то можна купатися в ставку.

Що не можна робити 9 травня

Не можна плавати у відкритих водоймах – у річках, озерах та морі.

Не можна важко працювати.

Не можна стригти овець.