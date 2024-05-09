Сегодня 9 мая: какой праздник и день в истории

9 мая в Украине – День Европы. 9 мая 1913 года на экраны вышел первый фильм про Фантомаса. В 1919-м главой Директории УНР избрали Симона Петлюру. В 1920-м состоялся украинско-польский парад по случаю освобождения Киева от большевиков. В 1945-м гражданам СССР объявили о капитуляции нацистской Германии. В 1950-м провозгласили Декларацию Шумана, которая стала первым шагом к созданию ЕС. В 2004-м в Чечне убили Ахмата Кадырова. А в 2022-м президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Праздники и памятные даты 9 мая

9 мая в Украине и ЕС – День Европы.

В мире – Второй день памяти и примирения.

9 мая в истории

9 мая 1913 года на экраны Франции вышел фильм о Фантомасе. Эта экранизация стала первой из долгоиграющей серии. Кино того времени, конечно, было немым. Снял его режиссер и сценарист Луи Фейад. А базировалась лента на бестселлере Марселя Аллена и Пьера Сувестра, вышедшем в 1911 году. Это был первый в серии из 32 романов о Фантомасе, которые написали эти авторы совместно (после смерти Сувестра Аллен издал еще 11 без соавтора). Популярным стал сразу первый из романов, он продавался ежемесячно тиражом по 600 тысяч экземпляров и был переведен на многие языки. В дальнейшем Луи Фейад снял еще четыре фильма о Фантомасе, еще повысив его популярность. Роли в первых фильмах исполняли Рене Наварр (Фантомас) и Эдмунд Бреон (комиссар Жюв).

9 мая 1919 года главой Директории УНР избрали Симона Петлюру. Подробнее.

9 мая 1920 года на Крещатике состоялся украинско-польский парад в честь освобождения Киева от большевиков. Подробнее.

9 мая 1945 года гражданам СССР объявили о капитуляции нацистской Германии. Подробнее.

9 мая 1950 года провозгласили Декларацию Шумана, которая стала первым шагом к дальнейшему созданию Европейского Союза. Подробнее.

9 мая 2004 года в результате подрыва взрывчатки во время праздничных мероприятий по случаю Дня победы погиб президент Чечни Ахмат Кадыров. Подробнее.

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, известный как «Ленд-лиз для Украины». Подробнее.

Церковный праздник 9 мая

9 мая – Светлый четверг. Отмечают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, чтят память пророка Исайи. Исайя жил в VIII веке до н.э. Пророчил около 60 лет при Иоафаме, Ахаге, Езекии и Манассии. Один из великих пророков. По ясности пророчества о рождении, жизни и особенно страданиях Иисуса Христа, его воскрешении из мертвых пророка Исайю называют ветхозаветным евангелистом. Во время осады Иерусалима он, помолившись, вывел из-под горы Сион источник воды, называемый Силоам, то есть «посланный Богом». Умер мученической смертью – его перепилили деревянной пилой по приказу царя Манассии.

Народные приметы

Если 9 мая идет дождь, то летом не будет засухи и будет хороший урожай.

Если холодно, то потеплеет только на Троицу.

Если зацвела калина, то можно купаться в прудах.

Что нельзя делать 9 мая

Нельзя плавать в открытых водоемах – в реках, озерах и море.

Нельзя тяжело работать.

Нельзя стричь овец.