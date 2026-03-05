Два водосховища під Харковом повернули державі: дійшло до Верховного суду

Харківська обласна прокуратора повідомила, що держобвинувачі виграли справу про власність на Трав’янське та Муромське водосховища у вищій судовій інстанції.

“Прокуратура через Верховний Суд повернула державі два водосховища на Харківщині площею понад 1 тис. га. Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури відстояли інтереси держави у справі про незаконне використання двох водосховищ — Муромського та Трав’янського“, – поінформувала пресслужба прокуратури.

Обидва водосховища до повномасштабного вторгнення РФ були дуже популярні у харків’ян як місця відпочинку та риболовлі. Однак зараз вони розташовані надто близько від зони бойових дій, адже знаходяться на півночі від Харкова.

“Підприємство без правових підстав експлуатувало вказані водні об’єкти у Харківському районі загальною площею понад 1 тис. га, вартість яких перевищує 22 млн грн, та протягом двох років незаконно виловило близько 200 тонн риби”, – заявили в прокуратурі.

Фахівці зазначили, що обидва водосховища призначалися для резервного постачання води до Харкова, а тому розведення в них риби – виключено. Суд першої інстанції погодився з такою позицією прокуратури – і цим справа могла й закінчиться. Проте підприємство, яке використовувало водоймища, подало апеляцію. І апеляційний суд став на бік заводників риби. Прокурори звернулися до Верховного суду. Він скасував ухвали суду апеляційної інстанції та повернув водосховища державі.

“Судові рішення набрали законної сили та оскарженню не підлягають. Наразі триває досудове розслідування за фактом самовільного зайняття та використання водосховищ“, – зазначили у пресслужбі відомства.