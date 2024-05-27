Два водохранилища под Харьковом за 7,5 млрд грн отобрали у предприятия

Два водохранилища комплексного назначения в Харьковском районе Харьковской области общей площадью более тысячи гектаров и стоимостью почти 7,5 миллиардов гривен решением Верховного суда возвращены государству.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, ранее специалисты выявили факты незаконной эксплуатации этих двух водохранилищ. Частное предприятие использовало их бесплатно, только на основе выданных Режимов рыбохозяйственной эксплуатации. То есть юрлицо в течение двух лет избегало каких-либо выплат за использование водных объектов и земель водного фонда. Кроме того, за этот период было незаконно выловлено около 200 тонн рыбы.

Эти водохранилища были построены с целью резервного технического водоснабжения Харькова, что делает невозможным их использование для рыборазведения.

Специализированная экологическая прокуратура предъявила два иска к предприятию — об освобождении и возвращении водохранилищ вместе с участками, которые суд первой инстанции удовлетворил полностью. В дальнейшем в апелляции эти решения были отменены. Вердикт Верховного суда обжалованию не подлежит.