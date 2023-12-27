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Крупный водоем на Харьковщине долгое время использовали незаконно (фото)

Общество 12:57   27.12.2023
Елена Нагорная
Крупный водоем на Харьковщине долгое время использовали незаконно (фото)

Агропредприятие длительное время использовало Великобурлукское водохранилище, расположенное на территории Купянского района, для разведения рыбы без ряда необходимых для этого документов. Правоохранители оценили убытки громады в более чем 2,5 миллиона гривен.

Общая площадь земель, на которых расположено водохранилище, и прибрежной полосы составляет около 400 гектаров, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Основанием для пользования водным объектом были режим рыбохозяйственной эксплуатации водоемов и разрешение на специальное использование водных биоресурсов. При этом право пользования водохранилищем и земельными участками, на которых оно расположено, за предприятием не зарегистрировано, то есть оно занималось рыбохозяйственной деятельностью не имея договоров аренды», — отмечают в ведомстве.

В прокуратуре пришли к выводу, что директор агрофирмы самовольно занял и использовал участки для промышленного хозяйствования. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 УК Украины.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 12:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Агропредприятие длительное время использовало Великобурлукское водохранилище, расположенное на территории Купянского района, для разведения рыбы без ряда необходимых для этого документов. Правоохранители оценили убытки громады в более чем 2,5 миллиона гривен.".