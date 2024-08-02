Землю за 15 млн грн у границы на Харьковщине вернули в госсобственность
Харьковская областная прокуратура продолжает судиться за землю в пограничной полосе Харьковской области. В условно мирные времена участки у границы «раздавали» преимущественно аграриям — под сельхозугодья. А сейчас специалисты «навели резкость» на законность таких действий.
Очередной участок земли у границы, стоимостью почти 15 млн грн, вернули государству.
«Речь идет о земельном участке, расположенном в Волчанском районе за пределами населенных пунктов на территории Охримовского сельского совета. Участок площадью около 1,4 га был сформирован и зарегистрирован в Государственном земельном кадастре в ноябре 2020 года как земли сельскохозяйственного назначения», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Землю тогда зарегистрировали на основании одного из пунктов Переходных положений Земельного кодекса Украины. Регистраторы сослались на то, что землями коммунальной собственности территориальных громад считаются все земли государственной собственности, расположенные за пределами населенных пунктов в пределах таких территориальных громад. Однако конкретно этот участок земли никаким образом не принадлежал громаде, он — в пограничной полосе, а потому принадлежит к землям обороны.
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«Земли пограничной полосы могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Соответственно, выбытие таких земель в коммунальную собственность и дальнейшее использование для сельскохозяйственных нужд делает невозможным их использование для защиты государства», — подчеркнули прокуроры.
Хозяйственный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 09:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура продолжает судиться за землю в пограничной полосе Харьковской области. В условно мирные времена участки у границы «раздавали» преимущественно аграриям — под сельхозугодья. А сейчас специалисты «навели резкость» на законность таких действий".