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За недвижимость в Харькове предприятие задолжало 700 тыс. грн: что решил суд

Общество 13:20   11.09.2024
Виктория Яковенко
За недвижимость в Харькове предприятие задолжало 700 тыс. грн: что решил суд Фото: id-legalgroup.com

С ООО, которое четыре года не платило за аренду земельного участка в Харькове, через суд взыскали более 700 тысяч гривен.

«Установлено, что по улице Рождественской в ​​Холодногорском районе расположен земельный участок, который находится в собственности Харьковского городского совета. На указанном участке находится нежилое здание площадью около 1500 кв. метров. Право собственности на указанную недвижимость зарегистрировано за ООО, однако регистрация прав на земельный участок, где расположено нежилое здание не осуществлялось. Соответственно ООО использует земли коммунальной собственности без оформления правоустанавливающих документов — незаконно», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что предприятие также не платило арендную плату за пользование участком с 2020 года. Так что городской бюджет недополучил почти 700 тысяч гривен.

«Отстаивая интересы государства, руководитель окружной прокуратуры обратился в суд с иском о признании ХГС кредитором ООО, в отношении которого сейчас осуществляется процедура банкротства, безосновательно сохранных средств», — добавили правоохранители.

Суд иск прокурора удовлетворил и принял решение в пользу города.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С ООО, которое четыре года не платило за аренду земельного участка в Харькове, через суд взыскали более 700 тысяч гривен.".