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Землі в центрі Харкова за 147 млн грн забрали у ТОВ через суд

Суспільство 15:34   27.09.2024
Вікторія Яковенко
Землі в центрі Харкова за 147 млн грн забрали у ТОВ через суд Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура відсудила 1,4 га землі в центрі Харкова у ТОВ. Компанія останні декілька років не в повному обсязі платила за оренду і заборгувала майже 1 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, ще в 2005 році ХМР віддала в оренду ТОВ дві земельні ділянки вартістю майже 147 млн грн на проспекті Героїв Харкова, для будівництва ділового культурно-комерційного центру з прибудовою до неї адміністративно-торговельних приміщень.

«Однак ТОВ дотепер не розпочало будівництво і навіть не отримувало дозвільні документи. Крім того, вказане товариство протягом останніх декількох років сплачує орендну плату не в повному обсязі і станом на 16.09.2022 мало податковий борг в розмірі майже 1 млн гривень. Через ці обставини міська рада вже двічі була вимушена звертатись до суду щодо стягнення грошових коштів», – додали в прокуратурі.

Зазначається, що поки діють договори оренди землі з ТОВ, міська рада не може передати ці землі іншому забудовнику. Тож прокуратура подала заяву до ТОВ про розірвання договорів оренди та повернення зазначених ділянок. Однак рішенням суду першої інстанції в задоволенні позову відмовлено повністю.

Тож прокурори подали апеляцію. Таким чином, 26 вересня Східний апеляційний господарський суд скасував рішення першої інстанції, ухвалив нове судове рішення, яким позов правоохоронців задоволено в повному обсязі — землі повернуть міськраді.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура відсудила 1,4 га землі в центрі Харкова у ТОВ. Компанія останні декілька років не в повному обсязі платила за оренду і заборгувала майже 1 млн грн.".