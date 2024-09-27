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З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині на наступний тиждень

Суспільство 16:05   27.09.2024
Вікторія Яковенко
З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині на наступний тиждень Фото: ХОВА

Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 28 вересня по 4 жовтня опублікували в ХОВА.

Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

У документі – вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 16:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 28 вересня по 4 жовтня опублікували в ХОВА.".