З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині на наступний тиждень
Фото: ХОВА
Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 28 вересня по 4 жовтня опублікували в ХОВА.
Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.
У документі – вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 16:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 28 вересня по 4 жовтня опублікували в ХОВА.".