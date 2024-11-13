Трое людей пострадали из-за ударов оккупантов – данные от Синегубова
Фото: Олег Синегубов/Telegram
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток россияне били по Харькову и Золочевской громаде.
Вечером оккупанты ударили по Золочевской громаде. В 20:45 один КАБ упал в селе Уды, а вторая авиабомба «прилетела» по селу Одноробовка. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.
Днем враг бил по Харькову – в двух районах города упали два БПЛА.
«14:00 м. Харьков, Слободской район. Удар БПЛА. Повреждены электроопоры, остекление окон в трех многоэтажках. Пострадали две женщины 55 и 50 лет», – написал Синегубов.
В 15:38 беспилотник «Молния-1» ударил уже по Салтовскому району. Там вылетели окна в многоэтажке, повреждены два авто. Также пострадала 70-летняя женщина, добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 08:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток россияне били по Харькову и Золочевской громаде.".