Новости Харькова — главное за 13 ноября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:05
Летали беспилотники и ракеты, была угроза массированного обстрела и удара баллистикой: тревога на Харьковщине длилась целую ночь
После полуночи российские беспилотники зафиксировали в разных частях Украины. В том числе – и над восточными регионами. В 00:24 в Воздушных силах ВСУ заметили угрозу и для Харьковщины, прозвучала тревога.
В 03:21 в Оленегорске взлетели шесть бортов Ту-95мс – Воздушные силы предупредили о возможном массированном обстреле.
А в 04:58 добавились и пуски баллистики с юго-востока.
Тем временем в Харьковской области заметили беспилотник, который двигался в сторону Полтавщины.
В 05:48 в Воздушных силах предупредили еще и о ракетной опасности с юга. По состоянию на 07:05 отбой в Харькове и области все еще не объявили.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".