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Новости Харькова — главное за 13 ноября: как прошла ночь

Украина 07:05   13.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 13 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:05

Летали беспилотники и ракеты, была угроза массированного обстрела и удара баллистикой: тревога на Харьковщине длилась целую ночь 

После полуночи российские беспилотники зафиксировали в разных частях Украины. В том числе – и над восточными регионами. В 00:24 в Воздушных силах ВСУ заметили угрозу и для Харьковщины, прозвучала тревога. 

В 03:21 в Оленегорске взлетели шесть бортов Ту-95мс – Воздушные силы предупредили о возможном массированном обстреле. 

А в 04:58 добавились и пуски баллистики с юго-востока. 

Тем временем в Харьковской области заметили беспилотник, который двигался в сторону Полтавщины. 

В 05:48 в Воздушных силах предупредили еще и о ракетной опасности с юга. По состоянию на 07:05 отбой в Харькове и области все еще не объявили.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".