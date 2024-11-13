Новости Харькова — главное за 13 ноября: как прошла ночь

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07:05

Летали беспилотники и ракеты, была угроза массированного обстрела и удара баллистикой: тревога на Харьковщине длилась целую ночь

После полуночи российские беспилотники зафиксировали в разных частях Украины. В том числе – и над восточными регионами. В 00:24 в Воздушных силах ВСУ заметили угрозу и для Харьковщины, прозвучала тревога.

В 03:21 в Оленегорске взлетели шесть бортов Ту-95мс – Воздушные силы предупредили о возможном массированном обстреле.

А в 04:58 добавились и пуски баллистики с юго-востока.

Тем временем в Харьковской области заметили беспилотник, который двигался в сторону Полтавщины.

В 05:48 в Воздушных силах предупредили еще и о ракетной опасности с юга. По состоянию на 07:05 отбой в Харькове и области все еще не объявили.