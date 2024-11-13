Удары КАБами и бои: данные Генштаба ВСУ о Харьковщине на 16:00

На Харьковском направлении отбита одна атака противника в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг пять раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений возле Лозовой и Першотравневого. Два боя продолжаются.

По населенным пунктам Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка ВС РФ ударили КАБами.