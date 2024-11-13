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Удары КАБами и бои: данные Генштаба ВСУ о Харьковщине на 16:00

Общество 16:51   13.11.2024
Виктория Яковенко
Удары КАБами и бои: данные Генштаба ВСУ о Харьковщине на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении отбита одна атака противника в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг пять раз начинал штурмовать позиции украинских подразделений возле Лозовой и Першотравневого. Два боя продолжаются.

По населенным пунктам Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка ВС РФ ударили КАБами.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении отбита одна атака противника в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".