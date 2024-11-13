Удари КАБами та бої: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку наразі відбита одна атака противника у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Лозової та Першотравневого. Два бої тривають.
По населених пунктах Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка ЗС РФ вдарили КАБами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, ЗСУ, КАБ, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку наразі відбита одна атака противника у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".