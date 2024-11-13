Удари КАБами та бої: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину на 16:00

На Харківському напрямку наразі відбита одна атака противника у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Лозової та Першотравневого. Два бої тривають.

По населених пунктах Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка ЗС РФ вдарили КАБами.