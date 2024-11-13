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Удари КАБами та бої: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину на 16:00

Суспільство 16:51   13.11.2024
Вікторія Яковенко
Удари КАБами та бої: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку наразі відбита одна атака противника у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Лозової та Першотравневого. Два бої тривають.

По населених пунктах Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка ЗС РФ вдарили КАБами.

Читайте також: «Вдень дуже рідко можна побачити людей» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Удари КАБами та бої: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину на 16:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку наразі відбита одна атака противника у районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".