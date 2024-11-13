ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ обстреляла наши позиции на севере области 404 раза

О боях и потерях россиян на Харьковском направлении сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские террористы восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 7 КАБов, 8 НАР, а также 67 ударов дронами-камикадзе. Совершили 404 обстрела позиций защитников Украины», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

За сутки враг потерял 109 военных: 33 убитых, 76 раненых. Также ВСУ уничтожили две артсистемы, 20 авто, 46 беспилотников, а также стартовую площадку для запуска БПЛА, место для хранения боеприпасов и два места для хранения горюче-смазочных материалов.