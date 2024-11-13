ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ обстреляла наши позиции на севере области 404 раза
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и потерях россиян на Харьковском направлении сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские террористы восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 авиаударов с использованием 7 КАБов, 8 НАР, а также 67 ударов дронами-камикадзе. Совершили 404 обстрела позиций защитников Украины», – сообщили в ОТГВ «Харьков».
За сутки враг потерял 109 военных: 33 убитых, 76 раненых. Также ВСУ уничтожили две артсистемы, 20 авто, 46 беспилотников, а также стартовую площадку для запуска БПЛА, место для хранения боеприпасов и два места для хранения горюче-смазочных материалов.
Читайте также: Генштаб: 17 раз атаковала РФ на Купянском направлении, восемь – на Харьковском
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: наступ, наступление, обстрелы, ОТГВ "Харьков", штурмы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ обстреляла наши позиции на севере области 404 раза»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 11:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях россиян на Харьковском направлении сообщили в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".