ОТУВ “Харків”: за добу РФ обстріляла наші позиції на півночі області 404 рази

Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

“За минулу добу російські терористи вісім разів штурмували позиції наших підрозділів у районі Волчанська. Російські окупанти завдали 6 авіаударів з використанням 7 КАБів, 8 НАР, а також 67 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 404 обстріли позицій захисників України” Харків”, – написали у ВСУ.

За добу ворог втратив 109 військових: 33 убиті, 76 поранених. Також ЗСУ знищили дві артсистеми, 20 авто, 46 безпілотників, а також стартовий майданчик для запуску БПЛА, місце для зберігання боєприпасів та два місця для зберігання паливно-мастильних матеріалів.