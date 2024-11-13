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ОТУВ “Харків”: за добу РФ обстріляла наші позиції на півночі області 404 рази

Україна 11:37   13.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: за добу РФ обстріляла наші позиції на півночі області 404 рази Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

“За минулу добу російські терористи вісім разів штурмували позиції наших підрозділів у районі Волчанська. Російські окупанти завдали 6 авіаударів з використанням 7 КАБів, 8 НАР, а також 67 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 404 обстріли позицій захисників України” Харків”, – написали у ВСУ.

За добу ворог втратив 109 військових: 33 убиті, 76 поранених. Також ЗСУ знищили дві артсистеми, 20 авто, 46 безпілотників, а також стартовий майданчик для запуску БПЛА, місце для зберігання боєприпасів та два місця для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім – на Харківському

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.".