ОТУВ “Харків”: за добу РФ обстріляла наші позиції на півночі області 404 рази
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.
“За минулу добу російські терористи вісім разів штурмували позиції наших підрозділів у районі Волчанська. Російські окупанти завдали 6 авіаударів з використанням 7 КАБів, 8 НАР, а також 67 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 404 обстріли позицій захисників України” Харків”, – написали у ВСУ.
За добу ворог втратив 109 військових: 33 убиті, 76 поранених. Також ЗСУ знищили дві артсистеми, 20 авто, 46 безпілотників, а також стартовий майданчик для запуску БПЛА, місце для зберігання боєприпасів та два місця для зберігання паливно-мастильних матеріалів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 11:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку повідомили в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.".