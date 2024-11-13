Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському

Упродовж доби росіяни намагалися наступати на півночі Харківщини вісім разів у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Активізувався ворог і на Куп’янському напрямку – намагався штурмувати наші позиції 17 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника недалеко від Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової”, – написали у ГШ.

Також ворог скидав авіабомби на Уди, Вільчу, Липці, Амбарне, Лозову та Загризове.

У Генштабі оновили дані про втрати окупантів: