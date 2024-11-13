Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби росіяни намагалися наступати на півночі Харківщини вісім разів у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Активізувався ворог і на Куп’янському напрямку – намагався штурмувати наші позиції 17 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника недалеко від Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової”, – написали у ГШ.
Також ворог скидав авіабомби на Уди, Вільчу, Липці, Амбарне, Лозову та Загризове.
У Генштабі оновили дані про втрати окупантів:
Читайте також: Біля Липців точаться бої, окупанти продовжують наступати на Куп’янщині – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: бои, генштаб, наступ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 08:18;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж доби росіяни намагалися наступати на півночі Харківщини вісім разів у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.".