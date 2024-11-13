Live
  • Ср 13.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.38
  • EUR 43.94

Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському

Україна 08:18   13.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби росіяни намагалися наступати на півночі Харківщини вісім разів у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Активізувався ворог і на Куп’янському напрямку – намагався штурмувати наші позиції 17 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника недалеко від Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової”, – написали у ГШ.

Також ворог скидав авіабомби на Уди, Вільчу, Липці, Амбарне, Лозову та Загризове.

У Генштабі оновили дані про втрати окупантів:

Читайте також: Біля Липців точаться бої, окупанти продовжують наступати на Куп’янщині – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє людей постраждали через удари окупантів – дані від Синєгубова
Троє людей постраждали через удари окупантів – дані від Синєгубова
13.11.2024, 08:48
Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок
Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок
13.11.2024, 08:33
Тривога в Україні: що відомо про ракетну атаку
Тривога в Україні: що відомо про ракетну атаку
13.11.2024, 08:39
Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському
Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському
13.11.2024, 08:18
Новини Харкова — головне за 13.11: поранені в Харкові, смертельна пожежа
Новини Харкова — головне за 13.11: поранені в Харкові, смертельна пожежа
13.11.2024, 08:55
РФ вже на підступах до Колісниківки та Синьківки – оновлені карти Deep State
РФ вже на підступах до Колісниківки та Синьківки – оновлені карти Deep State
13.11.2024, 07:24

Новини за темою:

08:29
Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми
08:32
У Генштабі повідомили про зменшення кількості боїв на Куп’янщині
11:08
ОТУВ “Харків”: 50 одиниць техніки та 96 військових втратили ЗС РФ за добу
08:16
ГШ: на Харківському напрямку ворог атакував 8 разів, стільки ж на Куп’янському
07:12
Окупанти знову просунулися на Харківщині – карта Deep State

Ви читали новину: «Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж доби росіяни намагалися наступати на півночі Харківщини вісім разів у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.".