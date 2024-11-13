Біля Липців точаться бої, окупанти продовжують наступати на Куп’янщині – ISW
Вранці 13 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку.
На півночі Харківщини, за даними російських блогерів, точаться бої в районі Липців. Своєю чергою заступник командира українського батальйону, який діє на харківському напрямку, заявив, що ситуація залишається стабільною.
“Повідомляється, що російські сили продовжували наступ на північний захід від Куп’янська біля Кіндрашівки; на південний схід від Куп’янська біля Колісниківки, Кругляківки, Загризове і в напрямку Лозової”, – зазначили в ISW.
Змін на лінії фронту на Куп’янщині аналітики поки що не побачили.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 07:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 13 листопада в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку.".