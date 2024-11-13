Около Липцев идут бои, оккупанты продолжают наступать на Купянщине – ISW

Утром 13 ноября в Институте изучения войны проинформировали о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении.

На севере Харьковщины, по данным российских блогеров, идут бои в районе Липцев. В свою очередь, заместитель командира украинского батальона, который действует на харьковском направлении, заявил, что ситуация остается стабильной.

«Сообщается, что российские силы продолжали наступление северо-западнее Купянска возле Кондрашовки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Загрызового и в направлении Лозовой», – отметили в ISW.

Изменений на линии фронта на Купянщине аналитики пока что не увидели.