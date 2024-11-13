Около Липцев идут бои, оккупанты продолжают наступать на Купянщине – ISW
Утром 13 ноября в Институте изучения войны проинформировали о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении.
На севере Харьковщины, по данным российских блогеров, идут бои в районе Липцев. В свою очередь, заместитель командира украинского батальона, который действует на харьковском направлении, заявил, что ситуация остается стабильной.
«Сообщается, что российские силы продолжали наступление северо-западнее Купянска возле Кондрашовки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Загрызового и в направлении Лозовой», – отметили в ISW.
Изменений на линии фронта на Купянщине аналитики пока что не увидели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, наступ, наступление, россияне;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 07:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 13 ноября в Институте изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении.".