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Генштаб: 17 раз атаковала РФ на Купянском направлении, восемь – на Харьковском

Украина 08:18   13.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 17 раз атаковала РФ на Купянском направлении, восемь – на Харьковском Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток россияне пытались наступать на севере Харьковщины восемь раз в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.

Активизировался враг и на Купянском направлении – пытался штурмовать наши позиции 17 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой», – написали в ГШ.

Также враг сбрасывал авиабомбы на Уды, Вильчу, Липцы, Амбарное, Лозовую и Загрызово.

В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов:

Читайте также: Около Липцев идут бои, оккупанты продолжают наступать на Купянщине – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне пытались наступать на севере Харьковщины восемь раз в районе волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.".