Генштаб: 17 раз атаковала РФ на Купянском направлении, восемь – на Харьковском
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток россияне пытались наступать на севере Харьковщины восемь раз в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.
Активизировался враг и на Купянском направлении – пытался штурмовать наши позиции 17 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой», – написали в ГШ.
Также враг сбрасывал авиабомбы на Уды, Вильчу, Липцы, Амбарное, Лозовую и Загрызово.
В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 08:18;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне пытались наступать на севере Харьковщины восемь раз в районе волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.".