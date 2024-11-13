Генштаб: 17 раз атаковала РФ на Купянском направлении, восемь – на Харьковском

В течение суток россияне пытались наступать на севере Харьковщины восемь раз в районе Волчанска, сообщает Генштаб ВСУ.

Активизировался враг и на Купянском направлении – пытался штурмовать наши позиции 17 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой», – написали в ГШ.

Также враг сбрасывал авиабомбы на Уды, Вильчу, Липцы, Амбарное, Лозовую и Загрызово.

В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов: