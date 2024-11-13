Новини Харкова — головне за 13 листопада: як минула ніч

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07:05

Літали безпілотники та ракети, була загроза масованого обстрілу та удару балістикою: тривога на Харківщині тривала цілу ніч

Після півночі російські безпілотники зафіксували в різних частинах України. У тому числі – і над східними регіонами. О 00:24 у Повітряних силах ЗСУ помітили загрозу і для Харківщини, пролунала тривога.

О 03:21 в Олєногірську злетіли шість бортів Ту-95мс – Повітряні сили попередили про можливий масований обстріл.

А о 04:58 додалися й пуски балістики із південного сходу.

Тим часом на Харківщині помітили безпілотник, який рухався у бік Полтавщини.

О 05:48 у Повітряних силах попередили ще й про ракетну небезпеку з півдня. Станом на 07:05 відбій у Харкові та області все ще не оголосили.