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Новини Харкова — головне за 13 листопада: як минула ніч

Україна 07:05   13.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новини Харкова — головне за 13 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Літали безпілотники та ракети, була загроза масованого обстрілу та удару балістикою: тривога на Харківщині тривала цілу ніч 

Після півночі російські безпілотники зафіксували в різних частинах України. У тому числі – і над східними регіонами. О 00:24 у Повітряних силах ЗСУ помітили загрозу і для Харківщини, пролунала тривога. 

О 03:21 в Олєногірську злетіли шість бортів Ту-95мс – Повітряні сили попередили про можливий масований обстріл. 

А о 04:58 додалися й пуски балістики із південного сходу. 

Тим часом на Харківщині помітили безпілотник, який рухався у бік Полтавщини. 

О 05:48 у Повітряних силах попередили ще й про ракетну небезпеку з півдня. Станом на 07:05 відбій у Харкові та області все ще не оголосили.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".