Новини Харкова — головне за 13 листопада: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Літали безпілотники та ракети, була загроза масованого обстрілу та удару балістикою: тривога на Харківщині тривала цілу ніч
Після півночі російські безпілотники зафіксували в різних частинах України. У тому числі – і над східними регіонами. О 00:24 у Повітряних силах ЗСУ помітили загрозу і для Харківщини, пролунала тривога.
О 03:21 в Олєногірську злетіли шість бортів Ту-95мс – Повітряні сили попередили про можливий масований обстріл.
А о 04:58 додалися й пуски балістики із південного сходу.
Тим часом на Харківщині помітили безпілотник, який рухався у бік Полтавщини.
О 05:48 у Повітряних силах попередили ще й про ракетну небезпеку з півдня. Станом на 07:05 відбій у Харкові та області все ще не оголосили.
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Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".