Циклон йде на Харківщину: про мокрий сніг і ожеледицю попередили дорожники
Мокрий сніг та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який насувається з Сумщини. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, погода у регіоні погіршиться в ніч проти четверга.
«З собою циклон принесе дощ та мокрий сніг, що за умови перебування позначки термометра поблизу нуля може спричинити ожеледицю на дорогах. Служба відновлення та розвитку інфраструктури повністю готова до роботи в будь-яких надзвичайних погодних умовах та в разі потреби працюватиме у режимі невідкладного реагування», – йдеться у повідомленні.
Дорожники зазначили, що підрядні організації мають необхідний запас реагентів, а техніку вже привели у стан підвищеної готовності, також фахівці виходять на цілодобове чергування.
Натомість водіїв просять замінити сезонні шини і дотримуватися безпечної швидкості.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, дорожники, сніг, харківщина, циклон;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мокрий сніг та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який насувається з Сумщини. ".