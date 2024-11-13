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Циклон йде на Харківщину: про мокрий сніг і ожеледицю попередили дорожники

Суспільство 14:37   13.11.2024
Вікторія Яковенко
Циклон йде на Харківщину: про мокрий сніг і ожеледицю попередили дорожники Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Мокрий сніг та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який насувається з Сумщини. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, погода у регіоні погіршиться в ніч проти четверга.

«З собою циклон принесе дощ та мокрий сніг, що за умови перебування позначки термометра поблизу нуля може спричинити ожеледицю на дорогах. Служба відновлення та розвитку інфраструктури повністю готова до роботи в будь-яких надзвичайних погодних умовах та в разі потреби працюватиме у режимі невідкладного реагування», – йдеться у повідомленні.

Дорожники зазначили, що підрядні організації мають необхідний запас реагентів, а техніку вже привели у стан підвищеної готовності, також фахівці виходять на цілодобове чергування.

Натомість водіїв просять замінити сезонні шини і дотримуватися безпечної швидкості.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 14:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мокрий сніг та ожеледицю принесе на Харківщину циклон, який насувається з Сумщини. ".