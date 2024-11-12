Мокрий сніг може піти в середу на Харківщині: прогноз погоди на 13 листопада

У середу, 13 листопада, у Харкові без опадів. По області вдень місцями невеликий мокрий сніг і дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0 градусів, вдень – 4-6 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – 1-6 тепла.

Вітер південно-східний – 3-8 м/с.