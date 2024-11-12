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Мокрий сніг може піти в середу на Харківщині: прогноз погоди на 13 листопада

Погода 18:03   12.11.2024
Олена Нагорна
Мокрий сніг може піти в середу на Харківщині: прогноз погоди на 13 листопада

У середу, 13 листопада, у Харкові без опадів. По області вдень місцями невеликий мокрий сніг і дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0 градусів, вдень – 4-6 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – 1-6 тепла.

Вітер південно-східний – 3-8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 18:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 13 листопада, у Харкові без опадів. По області вдень місцями невеликий мокрий сніг і дощ.".