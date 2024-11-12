Мокрый снег может пойти в среду на Харьковщине: прогноз погоды на 13 ноября
Фото: Василий Голосный
В среду, 13 ноября, в Харькове без осадков. По области днем местами небольшой мокрый снег и дождь.
В Харькове ночью термометры будут показывать около 0 градусов, днем — 4-6 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — 1-6 тепла.
Ветер юго-восточный — 3-8 м/с.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 18:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 13 ноября, в Харькове без осадков. По области днем местами небольшой мокрый снег и дождь.".