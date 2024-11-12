Мокрый снег может пойти в среду на Харьковщине: прогноз погоды на 13 ноября

В среду, 13 ноября, в Харькове без осадков. По области днем местами небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0 градусов, днем — 4-6 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — 1-6 тепла.

Ветер юго-восточный — 3-8 м/с.