Сегодня 12 ноября: какой праздник и день в истории

12 ноября 1717 года Иоганн Бесслер продемонстрировал «вечный двигатель». В 1902-м Энрико Карузо записал пластинку, которая первой в мире продалась тиражом более 1 млн экземпляров. В 1912-м поисковики обнаружили последнюю стоянку полярников погибшей экспедиции Роберта Скотта. В 1918-м Австрию провозгласили республикой. В 1967-м состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев. В 1992-м из денежного оборота в Украине окончательно убрали рубль.

Праздники и памятные даты 12 ноября

12 ноября в мире – Международный день эргономики, Всемирный день борьбы с пневмонией.

Также сегодня: День специалиста по безопасности.

12 ноября в истории

12 ноября 1717 года изобретатель и алхимик (а вероятнее всего – успешный мистификатор) Иоганн Бесслер продемонстрировал ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому «вечный двигатель» собственной конструкции.

Конструкция этого двигателя до сих пор не известна. При жизни изобретатель якобы показывал ее только ландграфу. А чертеж хотел продать за сумасшедшие в то время деньги – 100 тысяч талеров (по нынешнему курсу это было бы 2,5 млн долларов США). «Вечных двигателей» при жизни Бесслер создал несколько сотен. Это были полые колеса разного диаметра, сделанные из деревянных реек и обтянутые вощеным полотном (чтобы скрыть внутренний механизм). Колесо якобы само по себе могло вращаться бесконечно. Это и подтверждал изобретатель демонстрацией 12 ноября 1717 года. В этот день механизм запустили на глазах у ландграфа, а затем заперли в одном из помещений его имения (с закрытыми окнами). Через 14 дней помещение открыли и убедились, что колесо все еще вращается. Тогда дверь вновь опечатали до 4 января 1718 года – и во время следующего осмотра обнаружили, что движение колеса продолжается. Это сделало Бесслера европейской знаменитостью.

Однако постепенно современники пришли к выводу, что Бесслер — мошенник. Ведь он отказывался продемонстрировать механизм уважаемым ученым, скрывал чертежи и вообще уничтожал свои колеса при первом подозрении, что их попытаются исследовать. Версию большого обмана поддержала горничная Бесслера Анна. Она подтвердила под присягой, что лично двигала механизмы вручную, находясь в соседней комнате, а также, что на «вечный двигатель» работали сам Бесслер, его брат и жена. Позже показания служанки признали недостоверными, но репутация изобретателя понесла невосполнимые потери. Современные ученые, конечно, сходятся на том, что Бесслер был мошенником, ведь существование «вечного двигателя» невозможно по законам термодинамики. Что касается конструкции, которая позволяла колесу двигаться достаточно долго (хоть и не вечно), то самая распространенная версия такова: там находились многочисленные грузики, не позволявшие колесу быстро прийти в равновесие.

12 ноября 1902 года оперный певец Энрико Карузо записал пластинку, которая первой в мире «разошлась» тиражом более 1 миллиона экземпляров. Это была запись «Vesti la giubba». Подробнее.

12 ноября 1912 года поисковая группа, которая отправилась выяснить судьбу экспедиции Роберта Скотта, обнаружила последнюю стоянку исследователей Антарктиды и их замерзшие тела. Подробнее.

12 ноября 1918 года Австрию провозгласили республикой. Подробнее.

12 ноября 1967 года в Нью-Йорке состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев. Подробнее.

12 ноября 1992 года в денежном обращении Украины прекращено функционирование советского рубля. Подробнее.

Церковный праздник 12 ноября

12 ноября чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Он родился на Кипре в VII веке в семье знатного вельможи Епифания. Был женат, у него были дети, но все они умерли. После этого Иоанн стал монахом: суровым постником и молитвенником. Когда скончался патриарх Александрийский, император Ираклий и духовенство уговорили святого Иоанна занять патриарший престол. Главные деяния патриарха, вошедшие в историю, – это помощь нуждающимся и раздача милостыни. Иоанн бесплатно ежедневно кормил более 7000 нуждающихся жителей Александрии. Когда же персы ограбили и сожгли Иерусалим, патриарх Иоанн выделил большую часть церковной казны для того, чтобы выкупить у захватчиков пленных. Незадолго до смерти святой Иоанн вынужден был из-за болезни покинуть свою кафедру. Он прибыл на Кипр, в родной город Амафунта, где и умер, по разным данным, в промежутке с 616 по 620 год.

Народные приметы

Если синичка подлетает к окну и садится на подоконник, скоро выпадет снег.

Если синицы пищат с утра — ударит мороз.

Что нельзя делать 12 ноября

Нельзя думать о плохом.

Нельзя ссориться.