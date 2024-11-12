Сьогодні 12 листопада: яке свято та день в історії

12 листопада 1717 року Йоганн Бесслер продемонстрував “вічний двигун”. У 1902-му Енріко Карузо записав платівку, яка першою у світі продалася тиражем понад 1 млн екземплярів. У 1912-му пошуковики виявили останню стоянку полярників загиблої експедиції Роберта Скотта. У 1918-му Австрію проголосили республікою. У 1967-му відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців. У 1992-му з грошового обороту в Україні остаточно прибрали рубль.

Свята та пам’ятні дати 12 листопада

12 листопада у світі – Міжнародний день ергономіки, Всесвітній день боротьби із пневмонією.

Також сьогодні: День спеціаліста з безпеки.

12 листопада в історії

12 листопада 1717 року винахідник і алхімік (а найімовірніше – успішний містифікатор) Йоганн Бесслер продемонстрував ландграфу Карлу Гессен-Кассельському “вічний двигун” власної конструкції.

Конструкція цього двигуна досі не відома. За життя винахідник нібито показував її лише ландграфу. А креслення хотів продати за божевільні на той час гроші – 100 тисяч талерів (за нинішнім курсом це було б 2,5 млн доларів США). “Вічних двигунів” за життя Бесслер створив кілька сотень. Це були порожні колеса різного діаметра, зроблені з дерев’яних рейок і обтягнуті вощеним полотном (щоб приховати внутрішній механізм). Колесо нібито саме собою могло обертатися нескінченно. Це й підтверджував винахідник демонстрацією 12 листопада 1717 року. Цього дня механізм запустили на очах у ландграфа, а потім зачинили в одному з приміщень його маєтку (із зачиненими вікнами). Через 14 днів приміщення відкрили та переконалися, що колесо все ще обертається. Тоді двері знову опечатали до 4 січня 1718 – і під час наступного огляду виявили, що рух колеса триває. Це зробило Бесслера європейською знаменитістю.

Однак поступово сучасники дійшли висновку, що Бесслер – шахрай. Адже він відмовлявся продемонструвати механізм шановним вченим, приховував креслення і взагалі знищував свої колеса при першій підозрі, що їх спробують дослідити. Версію великого обману підтримала покоївка Бесслера Анна. Вона підтвердила під присягою, що особисто рухала механізми вручну, перебуваючи у сусідній кімнаті, а також, що на “вічний двигун” працювали сам Бесслер, його брат і дружина. Пізніше свідчення служниці визнали неправдивими, але репутація винахідника зазнала непоправних втрат. Сучасні вчені, звичайно, сходяться на тому, що Бесслер був шахраєм, адже існування “вічного двигуна” неможливе за законами термодинаміки. Що стосується конструкції, яка дозволяла колесу рухатися досить довго (хоч і не вічно), то найпоширеніша версія така: там знаходилися численні тягарці, котрі не дозволяли колесу швидко повернутися до рівноваги.

12 листопада 1902 року оперний співак Енріко Карузо записав платівку, яка першою у світі “розійшлася” тиражем понад 1 мільйон екземплярів. Це був запис “Vesti la giubba”. Докладніше.

12 листопада 1912 року пошукова група, яка вирушила з’ясувати долю експедиції Роберта Скотта, виявила останню стоянку дослідників Антарктиди та їхні замерзлі тіла. Докладніше.

12 листопада 1918 року Австрію проголосили республікою. Докладніше.

12 листопада 1967 року у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців. Докладніше.

12 листопада 1992 року у грошовому обігу України припинено функціонування радянського рубля. Докладніше.

Церковне свято 12 листопада

12 листопада вшановують пам’ять святителя Йоана Милостивого, патріарха Олександрійського. Він народився на Кіпрі у VII столітті в родині знатного вельможі. Був одружений, мав дітей, але всі вони померли. Після цього Йоан став ченцем: суворим постником та молитовником. Коли помер Олександрійський патріарх, імператор Іраклій і духовенство вмовили святого Йоана зайняти патріарший престол. Основні дії патріарха, які увійшли в історію, – це допомога нужденним і роздача милостині. Йоан безплатно щодня годував понад 7000 нужденних жителів Олександрії. Коли ж перси пограбували та спалили Єрусалим, патріарх Йоан виділив більшу частину церковної скарбниці для того, щоб викупити у загарбників полонених. Незадовго до смерті святий Йоан змушений був через хворобу покинути свою катедру. Він прибув на Кіпр, до рідного міста Амафунта, де й помер, за різними даними, у проміжку з 616 по 620 рік.

Народні прикмети

Якщо синичка підлітає до вікна і сідає на підвіконня, то скоро випаде сніг.

Якщо синиці пищать зранку – вдарить мороз.

Що не можна робити 12 листопада

Не можна думати про погане.

Не можна сваритися.