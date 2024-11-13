Циклон идет на Харьковщину: о мокром снеге и гололеде предупредили дорожники
Мокрый снег и гололед принесет на Харьковщину надвигающийся с Сумщины циклон. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, погода в регионе ухудшится в ночь на четверг.
«С собой циклон принесет дождь и мокрый снег, что при условии пребывания отметки термометра вблизи нуля может вызвать гололед на дорогах. Служба восстановления и развития инфраструктуры полностью готова к работе в любых чрезвычайных погодных условиях и в случае необходимости будет работать в режиме безотлагательного реагирования», — говорится в сообщении.
Дорожники отметили, что подрядные организации имеют необходимый запас реагентов, а технику уже привели в состояние повышенной готовности, также специалисты выходят на круглосуточное дежурство.
Водителей же просят заменить сезонные шины и соблюдать безопасную скорость.
Читайте также: Мокрый снег может пойти в среду на Харьковщине: прогноз погоды на 13 ноября
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, дорожники, сніг, харьковщина, циклон;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Циклон идет на Харьковщину: о мокром снеге и гололеде предупредили дорожники»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 14:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мокрый снег и гололед принесет на Харьковщину надвигающийся с Сумщины циклон. ".