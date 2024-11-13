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Циклон идет на Харьковщину: о мокром снеге и гололеде предупредили дорожники

Общество 14:37   13.11.2024
Виктория Яковенко
Циклон идет на Харьковщину: о мокром снеге и гололеде предупредили дорожники Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Мокрый снег и гололед принесет на Харьковщину надвигающийся с Сумщины циклон. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, погода в регионе ухудшится в ночь на четверг.

«С собой циклон принесет дождь и мокрый снег, что при условии пребывания отметки термометра вблизи нуля может вызвать гололед на дорогах. Служба восстановления и развития инфраструктуры полностью готова к работе в любых чрезвычайных погодных условиях и в случае необходимости будет работать в режиме безотлагательного реагирования», — говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что подрядные организации имеют необходимый запас реагентов, а технику уже привели в состояние повышенной готовности, также специалисты выходят на круглосуточное дежурство.

Водителей же просят заменить сезонные шины и соблюдать безопасную скорость.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 14:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мокрый снег и гололед принесет на Харьковщину надвигающийся с Сумщины циклон. ".