Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок
Пожежа у Чугуєві виникла напередодні о 19:25, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить будинок на площі 70 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Одна особа постраждала”, – уточнили у ДСНС.
Також рятувальники виїжджали на місця російських ударів у Салтівському та Слобідському районі. Пожеж внаслідок обстрілів не було, проте зафіксували пошкодження електроопори. Крім того, відомо про трьох постраждалих.
Загалом за добу пожежники гасили 20 загорянь на Харківщині. Жодне з них не було пов’язане з російськими обстрілами, уточнили в ДСНС.
Читайте також: Ворожий БпЛА вдарив днем по Салтівці: постраждали дві жінки, наслідки
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, обстріли, пожарные, пожежа, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 08:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у Чугуєві виникла напередодні о 19:25, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.".