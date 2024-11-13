Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок

Пожежа у Чугуєві виникла напередодні о 19:25, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить будинок на площі 70 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Одна особа постраждала”, – уточнили у ДСНС.

Також рятувальники виїжджали на місця російських ударів у Салтівському та Слобідському районі. Пожеж внаслідок обстрілів не було, проте зафіксували пошкодження електроопори. Крім того, відомо про трьох постраждалих.

Загалом за добу пожежники гасили 20 загорянь на Харківщині. Жодне з них не було пов’язане з російськими обстрілами, уточнили в ДСНС.