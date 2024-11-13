Live
  • Ср 13.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.38
  • EUR 43.94

Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок

Події 08:33   13.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок

Пожежа у Чугуєві виникла напередодні о 19:25, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить будинок на площі 70 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Одна особа постраждала”, – уточнили у ДСНС.

Також рятувальники виїжджали на місця російських ударів у Салтівському та Слобідському районі. Пожеж внаслідок обстрілів не було, проте зафіксували пошкодження електроопори. Крім того, відомо про трьох постраждалих.

Загалом за добу пожежники гасили 20 загорянь на Харківщині. Жодне з них не було пов’язане з російськими обстрілами, уточнили в ДСНС.

Читайте також: Ворожий БпЛА вдарив днем ​​по Салтівці: постраждали дві жінки, наслідки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє людей постраждали через удари окупантів – дані від Синєгубова
Троє людей постраждали через удари окупантів – дані від Синєгубова
13.11.2024, 08:48
Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок
Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок
13.11.2024, 08:33
Тривога в Україні: що відомо про ракетну атаку
Тривога в Україні: що відомо про ракетну атаку
13.11.2024, 08:39
Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському
Генштаб: 17 разів атакувала РФ на Куп’янському напрямку, вісім на Харківському
13.11.2024, 08:18
Новини Харкова — головне за 13.11: поранені в Харкові, смертельна пожежа
Новини Харкова — головне за 13.11: поранені в Харкові, смертельна пожежа
13.11.2024, 08:55
РФ вже на підступах до Колісниківки та Синьківки – оновлені карти Deep State
РФ вже на підступах до Колісниківки та Синьківки – оновлені карти Deep State
13.11.2024, 07:24

Новини за темою:

11:51
Дистанційне розмінування на Харківщині: як машини допомагають саперам ДСНС
08:15
Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік
15:19
Частини ФАБ-250 знайшли у лісі на Харківщині: сапери знищили авіабомбу (фото)
08:00
ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок
15:24
Постраждали 25 людей: розбір завалів у Харкові завершений (фото, відео)

Ви читали новину: «Є загиблий та постраждалий: у Чугуєві ввечері горів приватний будинок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 08:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у Чугуєві виникла напередодні о 19:25, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.".