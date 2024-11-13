Live
  • Ср 13.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.38
  • EUR 43.94

Есть погибший и пострадавший: в Чугуеве вечером горел частный дом

Происшествия 08:33   13.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Есть погибший и пострадавший: в Чугуеве вечером горел частный дом

Пожар в Чугуеве возник накануне вечером в 19:25, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит дом на площади 70 м кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины. Один человек пострадал», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели выезжали на места российских ударов в Салтовском и Слободском районе. Пожаров вследствие обстрелов не было, однако зафиксировали повреждения электроопоры. Кроме того, известно о трех пострадавших.

Всего за сутки пожарные тушили 20 возгораний в Харьковской области. Ни одно из них не было связано с российскими обстрелами, уточнили в ГСЧС.

Читайте также: Вражеский БпЛА ударил днем ​​по Салтовке: пострадали две женщины, последствия

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 13.11: раненые в Харькове, смертельный пожар
Новости Харькова — главное за 13.11: раненые в Харькове, смертельный пожар
13.11.2024, 08:55
Тревога в Украине: что известно о ракетной атаке
Тревога в Украине: что известно о ракетной атаке
13.11.2024, 08:39
Сегодня 13 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 ноября: какой праздник и день в истории
13.11.2024, 06:00
Мокрый снег может пойти в среду на Харьковщине: прогноз погоды на 13 ноября
Мокрый снег может пойти в среду на Харьковщине: прогноз погоды на 13 ноября
12.11.2024, 18:03
БпЛА «Молния-1» впервые била РФ по Харькову: в чем особенность нового дрона
БпЛА «Молния-1» впервые била РФ по Харькову: в чем особенность нового дрона
12.11.2024, 18:45
Трое людей пострадали из-за ударов оккупантов – данные от Синегубова
Трое людей пострадали из-за ударов оккупантов – данные от Синегубова
13.11.2024, 08:48

Новости по теме:

11:51
Дистанционное разминирование на Харьковщине: как машины помогают саперам ГСЧС
08:15
Девятиэтажка горела на Салтовке – в огне погиб мужчина
15:19
Части ФАБ-250 нашли в лесу на Харьковщине: саперы уничтожили авиабомбу (фото)
08:00
ГСЧС: в Харькове в пожаре погиб мужчина – горел частный дом
15:24
Пострадали 25 человек: разбор завалов в Харькове завершен (фото, видео)

Вы читали новость: «Есть погибший и пострадавший: в Чугуеве вечером горел частный дом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Чугуеве возник накануне вечером в 19:25, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".