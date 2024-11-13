Есть погибший и пострадавший: в Чугуеве вечером горел частный дом

Пожар в Чугуеве возник накануне вечером в 19:25, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит дом на площади 70 м кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины. Один человек пострадал», – уточнили в ГСЧС.

Также спасатели выезжали на места российских ударов в Салтовском и Слободском районе. Пожаров вследствие обстрелов не было, однако зафиксировали повреждения электроопоры. Кроме того, известно о трех пострадавших.

Всего за сутки пожарные тушили 20 возгораний в Харьковской области. Ни одно из них не было связано с российскими обстрелами, уточнили в ГСЧС.