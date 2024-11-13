Есть погибший и пострадавший: в Чугуеве вечером горел частный дом
Пожар в Чугуеве возник накануне вечером в 19:25, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит дом на площади 70 м кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины. Один человек пострадал», – уточнили в ГСЧС.
Также спасатели выезжали на места российских ударов в Салтовском и Слободском районе. Пожаров вследствие обстрелов не было, однако зафиксировали повреждения электроопоры. Кроме того, известно о трех пострадавших.
Всего за сутки пожарные тушили 20 возгораний в Харьковской области. Ни одно из них не было связано с российскими обстрелами, уточнили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожарные, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 08:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Чугуеве возник накануне вечером в 19:25, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".