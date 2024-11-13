Троє людей постраждали через удари окупантів – дані від Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби росіяни били по Харкову та Золочівській громаді.

Увечері окупанти вдарили по Золочівській громаді. О 20:45 один КАБ упав у селі Уди, а друга авіабомба “прилетіла” по селу Одноробівка. Постраждалих та руйнувань не зафіксували.

Вдень ворог бив по Харкову – у двох районах міста впали два БПЛА.

“14:00 м. Харків, Слобідський район. Удар БПЛА. Пошкоджено електроопору, скління вікон у трьох багатоповерхівках за адресами. Постраждало дві жінки 55 та 50 років”, – написав Синєгубов.

О 15:38 безпілотник “Молнія-1” вдарив уже по Салтівському району. Там вилетіли вікна у багатоповерхівці, пошкоджені два авто. Також постраждала 70-річна жінка, додав Синєгубов.