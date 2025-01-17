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Штрафы не остановили: харьковчанину грозит тюрьма за издевательство над мамой

Общество 13:10   17.01.2025
Виктория Яковенко
Штрафы не остановили: харьковчанину грозит тюрьма за издевательство над мамой Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который, по данным копов, оскорблял собственную мать.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, с заявлениями о домашнем насилии к правоохранителям неоднократно обращалась 66-летняя женщина. По ее словам, сын вел себя неадекватно по отношению к ней, обижал, систематически требовал деньги, угрожал физической расправой и в ходе конфликтов применял силу.

Полицейские сначала составили на мужчину четыре административных протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.

Суд наложил на фигуранта штрафы, однако мужчина продолжил совершать домашнее насилие, добавили в полиции.

Следователи сообщили ему о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который, по данным копов, оскорблял собственную мать.".