Штрафы не остановили: харьковчанину грозит тюрьма за издевательство над мамой
Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который, по данным копов, оскорблял собственную мать.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, с заявлениями о домашнем насилии к правоохранителям неоднократно обращалась 66-летняя женщина. По ее словам, сын вел себя неадекватно по отношению к ней, обижал, систематически требовал деньги, угрожал физической расправой и в ходе конфликтов применял силу.
Полицейские сначала составили на мужчину четыре административных протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.
Суд наложил на фигуранта штрафы, однако мужчина продолжил совершать домашнее насилие, добавили в полиции.
Следователи сообщили ему о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Если вину докажут, мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее насилие, мать, полиция, харьковчан;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему мужчине, который, по данным копов, оскорблял собственную мать.".