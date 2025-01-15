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Автомат Калашникова возле мусорника нашел харьковчанин (видео)

Общество 15:45   15.01.2025
Виктория Яковенко
Автомат Калашникова возле мусорника нашел харьковчанин (видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

14 января житель Основянского района Виталий сдал в полицию огнестрельное оружие, шесть заряженных магазинов и 178 патронов, что нашел на улице.

«Утром я вышел из дома выбрасывать мусор. У мусорника увидел подозрительный большой мешок. Подошел поближе, открыл его и увидел автомат Калашникова с шестью магазинами», — рассказал Виталий, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что обнаруженное оружие находится в розыске.

Полицейские напоминают, что добровольная сдача или декларирование оружия – важный шаг к обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Поэтому копы призывают граждан сдавать в полицию незарегистрированное оружие.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 15:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 января житель Основянского района Виталий сдал в полицию огнестрельное оружие, шесть заряженных магазинов и 178 патронов, что нашел на улице.".