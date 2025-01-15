Автомат Калашникова возле мусорника нашел харьковчанин (видео)

14 января житель Основянского района Виталий сдал в полицию огнестрельное оружие, шесть заряженных магазинов и 178 патронов, что нашел на улице.

«Утром я вышел из дома выбрасывать мусор. У мусорника увидел подозрительный большой мешок. Подошел поближе, открыл его и увидел автомат Калашникова с шестью магазинами», — рассказал Виталий, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что обнаруженное оружие находится в розыске.

Полицейские напоминают, что добровольная сдача или декларирование оружия – важный шаг к обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Поэтому копы призывают граждан сдавать в полицию незарегистрированное оружие.