Автомат Калашникова возле мусорника нашел харьковчанин (видео)
Фото: ГУНП в Харьковской области
14 января житель Основянского района Виталий сдал в полицию огнестрельное оружие, шесть заряженных магазинов и 178 патронов, что нашел на улице.
«Утром я вышел из дома выбрасывать мусор. У мусорника увидел подозрительный большой мешок. Подошел поближе, открыл его и увидел автомат Калашникова с шестью магазинами», — рассказал Виталий, передают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили, что обнаруженное оружие находится в розыске.
Полицейские напоминают, что добровольная сдача или декларирование оружия – важный шаг к обеспечению общественной безопасности и правопорядка. Поэтому копы призывают граждан сдавать в полицию незарегистрированное оружие.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автомат, оружие, полиция, харьковчан;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 января житель Основянского района Виталий сдал в полицию огнестрельное оружие, шесть заряженных магазинов и 178 патронов, что нашел на улице.".