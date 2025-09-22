Ракетный удар возле окружной Харькова, снесут дом — итоги 22 сентября (видео)

«Прилет» баллистики у окружной, миллионы на защиту энергетики, стрельба по гражданскому из автомата и грядущие заморозки. МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

<br />

Взрыв днем ​​раздался в Харькове. Звук совпал с моментом, когда начала выть сирена воздушной тревоги. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: оккупанты нанесли ракетный удар по селу Бобровка Харьковского района. Этот населенный пункт находится прямо рядом с окружной дорогой – напротив Северной Салтовки.

Обошлось без жертв и пострадавших. Также Синегубов отметил, что нет информации о разрушениях. В течение дня в Харькове и области неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В частности, мониторы фиксировали пролет над территорией региона скоростных целей. Воздушные силы ВСУ информировали, что враг атакует город Павлоград в соседней Днепропетровской области. Покоя на Харьковщине не было и ночью. Удар российского «Шахеда» пришелся по Великому Бурлуку, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Там поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

В Харькове снесут дом, по которому в августе ударили пять «Шахедов». Восстановлению многоэтажка на Большой Кольцевой не подлежит, сообщил во время встречи с жителями мэр Харькова Игорь Терехов. В горсовете отметили, что уровень повреждений здания превышает 81%. Владельцам жилья обещают как можно быстрее предоставить документы, необходимые для подачи заявок на компенсацию по госпрограмме «єВідновлення».

840 миллионов гривен получит Харьковщина для защиты объектов энергетики. Соответствующее решение сегодня приняло правительство Украины. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что средства пойдут на строительство защитных сооружений на подстанциях АО «Харьковоблэнерго». Это позволит обезопасить трансформаторы от российских атак.

Из автомата Калашникова по гражданскому стреляли оккупанты в Купянске. Военное преступление произошло еще в начале сентября, сообщила Харьковская областная прокуратура. Пострадал местный житель семидесяти четырех лет. Он ехал по городу на велосипеде, когда раздались выстрелы. Мужчина почувствовал резкую боль в ноге и упал, а затем заполз в ближайшие камыши, где спрятался. Раненый видел двух военных в российской форме, прошедших мимо. Первую помощь пострадавшему оказали местные жители, а на следующий день его смогли эвакуировать в Харьков. Во время операции из ноги мужчины удалили пулю от АК.

Заморозки идут в Харьковскую область. О резком изменении погоды, которое произойдет в ближайшие дни, предупредили в региональном центре гидрометеорологии. Синоптики отметили, что понижение температуры начнется с четверга, 25 сентября. А минусовые температуры (пока на поверхности почвы и местами) прогнозируют уже ночью 26 и 27 сентября.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

