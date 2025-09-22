Харьковщина получит миллионы на защиту энергетики – нардеп (документ)
Кабмин выделил 840 млн грн из резервного фонда госбюджета на защиту энергетики для Харьковской ОВА, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
«Деньги выделяются на строительство защитных сооружений для трансформаторов ПС 110-154 кВ «Харьковоблэнерго» в Харькове и области», — пишет нардеп.
Он опубликовал соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины.
В нем отмечается, что ХОВА до 26 декабря должна предоставить отчет об использовании средств, выделенных Кабмином.
На распоряжение отреагировал глава ХОВА Олег Синегубов, отметив, что эти средства будут направлены на строительство защитных сооружений на подстанциях АО «Харьковоблэнерго». И таким образом смогут обезопасить трансформаторы от вражеских атак.
Напомним, мэр Игорь Терехов уверял, что к возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры этой осенью и зимой Харьков готовится «очень серьезно». «Я не могу сейчас говорить о всех планах, которые у нас есть, и какие меры мы принимаем, но мы очень серьезно готовимся к разным сценариям, которые могут быть у нас и осенью, и зимой», — говорил городской голова. Также разные сценарии мэрия прорабатывает в частности по отопительному сезону.
