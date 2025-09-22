Харківщина отримає мільйони на захист енергетики – нардеп (документ)

Кабмін виділив 840 млн грн з резервного фонду держбюджету на захист енергетики для Харківської ОВА, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

«Гроші виділяються на будівництво захисних споруд для трансформаторів ПС 110–154 кВ «Харківобленерго» у Харкові та області», – пише нардеп.

Він опублікував відповідне розпорядження Кабінету міністрів України.

У ньому зазначається, що ХОВА до 26 грудня має подати звіт про використання коштів, виділених Кабміном.

На розпорядження відреагував голова ХОВА Олег Синєгубов, зазначивши, що ці кошти підуть на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ «Харківобленерго». І таким чином зможуть убезпечити трансформатори від ворожих атак.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов запевняв, що до можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури цієї осені та взимку Харків готується «дуже серйозно». «Я не можу зараз на загал казати про всі плани, які у нас є, і яких заходів ми вживаємо, але ми дуже серйозно готуємось до різних сценаріїв, які можуть бути у нас і восени, і взимку», – казав міський голова. Також різні сценарії мерія опрацьовує зокрема щодо опалювального сезону.