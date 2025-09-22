Ракетний удар біля окружної Харкова, знесуть будинок – підсумки 22 вересня 📹

“Приліт” балістики біля окружної, мільйони на захист енергетики, стрілянина по цивільному з автомата та заморозки. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

Вибух удень пролунав у Харкові. Звук збігся з моментом, коли почала вити сирена повітряної тривоги. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: окупанти завдали ракетного удару по селу Бобрівка Харківського району. Цей населений пункт знаходиться просто поруч з окружною дорогою Харкова – навпроти Північної Салтівки.

Обійшлося без жертв і постраждалих. Також Синєгубов відзначив, що не має інформації й про руйнування. Протягом дня в Харкові та області неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Зокрема, монітори фіксували проліт над територією регіону швидкісних цілей. Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворог атакує місто Павлоград у сусідній Дніпропетровській області. Покою на Харківщині не було й уночі. Удару російського “шахеда” зазнав Великий Бурлук, повідомила пресслужба обласної прокуратури. Там пошкоджений приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

У Харкові знесуть будинок, по якому в серпні вдарили п’ять “шахедів”. Відновленню багатоповерхівка на Великій Кільцевій не підлягає, повідомив під час зустрічі з мешканцями мер Харкова Ігор Терехов. У міськраді відзначили, що рівень пошкоджень будівлі перевищує 81%. Власникам житла обіцяють якнайшвидше надати документи, які необхідні для подачі заявок на компенсацію за єВідновленням.

840 мільйонів гривень отримає Харківщина для захисту об’єктів енергетики. Відповідне рішення сьогодні ухвалив уряд України. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що кошти підуть на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ “Харківобленерго”. Це дозволить убезпечити трансформатори від російських атак.

З автомата Калашнікова по цивільному стріляли окупанти в Куп’янську. Воєнний злочин стався ще на початку вересня, повідомила Харківська обласна прокуратура. Постраждав місцевий житель сімдесяти чотирьох років. Він їхав містом на велосипеді, коли пролунали постріли. Чоловік відчув різкий біль у нозі та впав, а потім заповз до найближчого очерету, де сховався. Поранений бачив двох військових у російській формі, які пройшли повз. Першу допомогу постраждалому надали місцеві, а наступного дня його змогли евакуювати до Харкова. Під час операції з ноги чоловіка вилучили кулю від АК.

Заморозки йдуть на Харківщину. Про різку зміну погоди, що станеться найближчими днями, попередили в регіональному центрі із гідрометеорології. Синоптики відзначили, що зниження температури розпочнеться з четверга, двадцять п’ятого вересня. А мінусові температури (поки що на поверхні ґрунту та місцями) прогнозують уже вночі двадцять шостого та двадцять сьомого вересня.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

