Обстріляний будинок в Індустріальному районі знесуть – що робити людям

Будинок, що 18 серпня постраждав від російського обстрілу, зруйнований на 81%.

Внаслідок ударів п’яти безпілотників пʼятиповерхівка повністю зруйнована і відновити її вже не вдасться. Такий вердикт винесли за результатами експертизи, проведеної сертифікованою компанією.

“Будівля повністю втратила свою економічну цінність, має критичні руйнування тримальних та огороджувальних конструкцій, що становлять небезпеку аварійного обвалення. Орієнтовний рівень пошкоджень перевищує 81%”, – передають у мерії.

Під час зустрічі із мешканцями будинку мер Ігор Терехов пообіцяв, що люди зможуть купити нове житло за державною програмою «єВідновлення».

“Будинок не підлягає відновленню. Його потрібно зносити і будувати новий. Ми створимо комісію, надамо всі необхідні документи, щоб ви швидко оформили й отримали сертифікати та змогли придбати нове житло. А цей будинок будемо демонтувати. Я звернуся до обласної військової адміністрації, аби необхідний висновок ухвалили якнайшвидше. Будинок одразу потрапить у базу, і ви зможете подавати заяви на «єВідновлення». Ми будемо супроводжувати вас на кожному етапі”, – сказав Терехов.

Нагадаємо, 18 серпня росіяни вбили сімох людей у Харкові. Серед них – ціла родина: батьки, їхні діти – шістнадцятирічний син і півторарічна донька – та бабуся, яка приїхала в гості до рідних. Вони та інші мешканці будинку в Індустріальному районі загинули внаслідок атаки ударних БпЛА. Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив: по багатоповерхівці на світанку вдарили одразу п’ять БпЛА «Герань-2». Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео цих «прильотів». Він наголосив: удар по житловому будинку був цілеспрямованим. П’ять «шахедів» заходили на цивільну ціль з різних боків. Він оголосив 18 серпня днем трауру в Харкові. Постраждали 24 людини. За даними Болвінова, серед постраждалих – п’ятеро дітей і підлітків. Президент України Володимир Зеленський зреагував на трагедію в Харкові, а також смертоносний удар по Запоріжжю, де загинули троє людей. Він назвав удар показовим і цинічним і пов’язав його із зустріччю з президентом США і європейськими лідерами у Вашингтоні. «Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля», – заявив Зеленський і підкреслив, що Росія не має отримати винагороду за цю війну.

Пізніше мер Ігор Терезов розповів, що подальша доля багатоповерхівки залежатиме від рішення спеціальної комісії – експерти визначатимуть, чи вдасться відновити будинок.