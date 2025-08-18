Live
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинув хлопчик

18.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинув хлопчик Фото: МГ “Об’єктив”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

Загинув хлопчик, 17 поранених: «Шахед» ударивши по багатоповерхівці у Харкові

Вібухи у Харкові пролунали близько 05:00.

За інформацією мера Ігоря Терехова, «Шахед» ударив по багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова. На місці прильоту виник пожежа.

“Пожежа у двох під’їздах. В одному горять поверхи з іншого по четвертий, в іншому – палає останній поверх”, – уточнив міський голова.

Відомо про трьох загиблих, у тому числі травми, несумісні із життям отримав маленький хлопчик.

На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. З-під завалів уже вдалося деблокувати двох людей. Усього потерпілих – 17. Поранення отримали шестеро дітей.

“За попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблого хлопчика”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Читайте також: В Індустріальному районі Харкова – “приліт” ракети: шестеро потерпілих 

Ніколь Костенко-Лагутіна
