Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинув хлопчик
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:05
Загинув хлопчик, 17 поранених: «Шахед» ударивши по багатоповерхівці у Харкові
Вібухи у Харкові пролунали близько 05:00.
За інформацією мера Ігоря Терехова, «Шахед» ударив по багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова. На місці прильоту виник пожежа.
“Пожежа у двох під’їздах. В одному горять поверхи з іншого по четвертий, в іншому – палає останній поверх”, – уточнив міський голова.
Відомо про трьох загиблих, у тому числі травми, несумісні із життям отримав маленький хлопчик.
На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. З-під завалів уже вдалося деблокувати двох людей. Усього потерпілих – 17. Поранення отримали шестеро дітей.
“За попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблого хлопчика”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов
Читайте також: В Індустріальному районі Харкова – "приліт" ракети: шестеро потерпілих
