За добу на Харківщині 34 поранених та п’ять загиблих через російські обстріли
У ранковому зведенні за 18 серпня начальник ХОВА розповів про результати російських атак на Харківщині.
Під ударами за добу опинився Харків та десять населених пунктів регіону.
“У м. Харків загинули 5 людей, зокрема 1,5-річна дівчинка і 16-річний хлопець, постраждали 30 людей; у м. Куп’янськ постраждав 43-річний чоловік; у с. Лісне Малоданилівської громади постраждали 49-річний і 51-річний чоловіки та 48-річна жінка”, – зазначив начальник ХОВА.
Росіяни випустили по Харківщині:
▪️ ракету «Іскандер-М»;
▪️два КАБа;
▪️20 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️два БпЛА типу «Ланцет»;
▪️два БпЛА типу «Милния»;
▪️fpv-дрон;
▪️п’ять БпЛА (тип встановлюється).
“У м. Харків пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, 25 автомобілів; у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), багатоквартирний і приватний будинки, автомобіль, господарчу споруду (с. Підсереднє), підприємство, шість автомобілів (с. Шевченкове), господарчу споруду (с. Одрадне), складські приміщення (с. Гнилиця)“, – повідомив Синєгубов.
Читайте також: Новини Харкова – головне за 18 серпня: «приліт» у місті, загинув хлопчик
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: начальник ХОВА, обстріли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За добу на Харківщині 34 поранених та п’ять загиблих через російські обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 09:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 18 серпня начальник ХОВА розповів про результати російських атак на Харківщині. ".