За добу на Харківщині 34 поранених та п’ять загиблих через російські обстріли

Події 09:12   18.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ранковому зведенні за 18 серпня начальник ХОВА розповів про результати російських атак на Харківщині. 

Під ударами за добу опинився Харків та десять населених пунктів регіону.

“У м. Харків загинули 5 людей, зокрема 1,5-річна дівчинка і 16-річний хлопець, постраждали 30 людей; у м. Куп’янськ постраждав 43-річний чоловік; у с. Лісне Малоданилівської громади постраждали 49-річний і 51-річний чоловіки та 48-річна жінка”, – зазначив начальник ХОВА.

Росіяни випустили по Харківщині:

▪️ ракету «Іскандер-М»;

▪️два КАБа;

▪️20 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️два БпЛА типу «Ланцет»;

▪️два БпЛА типу «Милния»;

▪️fpv-дрон;

▪️п’ять БпЛА (тип встановлюється).

“У м. Харків пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, 25 автомобілів; у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), багатоквартирний і приватний будинки, автомобіль, господарчу споруду (с. Підсереднє), підприємство, шість автомобілів (с. Шевченкове), господарчу споруду (с. Одрадне), складські приміщення (с. Гнилиця)“, – повідомив Синєгубов.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 18 серпня: «приліт» у місті, загинув хлопчик

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
