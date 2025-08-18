За сутки на Харьковщине 34 раненых и пять погибших из-за российских обстрелов

В утренней сводке за 18 августа начальник ХОВА рассказал о результатах российских атак.

Под ударами за сутки оказался Харьков и десять населенных пунктов региона.

«В Харькове погибли пять человек, в том числе 1,5-летняя девочка и 16-летний парень, пострадали 30 человек; в г. Купянск пострадал 43-летний мужчина; в с. Лесное Малоданиловской громады пострадали 49-летний и 51-летний мужчины и 48-летняя женщина», – сообщил начальник ХОВА.

Россияне выпустили по Харьковщине:

▪️ ракету «Искандер-М»;

▪️два КАБа;

▪️20 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️два БпЛА типа «Ланцет»;

▪️два БпЛА типа «Молния»;

▪️fpv-дрон;

▪️пять БпЛА (тип устанавливается).

«В г. Харькове повреждено 19 многоквартирных домов, 25 автомобилей; в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (г. Купянск), многоквартирный и частный дома, автомобиль, хозяйственное сооружение (с. Подсреднее), предприятие, шесть автомобилей (с. Шевченково), хозяйственное сооружение (с. Отрадное), складские помещения (с. Гнилица)», – уточнил Синегубов.