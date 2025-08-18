Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погиб мальчик

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Погиб мальчик, 17 раненых: «Шахед» ударил по многоэтажке в Харькове

Взрывы в Харькове прозвучали около 05:00.

По информации мэра Игоря Терехова, «Шахед» ударил по многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. На месте «прилета» возник пожар.

«Пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом – пылает последний этаж», – уточнил городской голова.

Известно о трех погибших, среди них маленький мальчик.

На месте удара продолжается поисково-спасательная операция. Из-под завалов уже удалось деблокировать двоих людей. Всего пострадавших – 17. Ранения получили шестеро детей.

«По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.