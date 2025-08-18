Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
В северных районах Харькова около 23:05 раздались взрывы. Глава Малоданиловской громады сообщил, что было «очень громко».
В 22:42 в Харькове очередной раз за вечер объявили тревогу. Воздушные силы ВСУ информировали только об угрозе БпЛА, однако мониторинговые каналы также сообщили про взлет тактической авиации в Белгородской области РФ, а следом — о пусках КАБов. Взрывы прозвучали около 23:05. Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что «прилет», по предварительным данным, — по одному из населенных пунктов громады.
Читайте также: Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, гололобов, кабы, малоданиловская громада, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 23:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В северных районах Харькова около 23:05 раздались взрывы. Глава Малоданиловской громады сообщил, что было «очень громко»".