Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду

В северных районах Харькова около 23:05 раздались взрывы. Глава Малоданиловской громады сообщил, что было «очень громко».

В 22:42 в Харькове очередной раз за вечер объявили тревогу. Воздушные силы ВСУ информировали только об угрозе БпЛА, однако мониторинговые каналы также сообщили про взлет тактической авиации в Белгородской области РФ, а следом — о пусках КАБов. Взрывы прозвучали около 23:05. Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что «прилет», по предварительным данным, — по одному из населенных пунктов громады.