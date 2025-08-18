Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду

Происшествия 23:15   18.08.2025
Оксана Горун
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду

В северных районах Харькова около 23:05 раздались взрывы. Глава Малоданиловской громады сообщил, что было «очень громко».

В 22:42 в Харькове очередной раз за вечер объявили тревогу. Воздушные силы ВСУ информировали только об угрозе БпЛА, однако мониторинговые каналы также сообщили про взлет тактической авиации в Белгородской области РФ, а следом — о пусках КАБов. Взрывы прозвучали около 23:05. Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что «прилет», по предварительным данным, — по одному из населенных пунктов громады.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
18.08.2025, 23:15
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 23:21
Без осадков, ночью холодно: прогноз погоды в Харькове и области на 19 августа
Без осадков, ночью холодно: прогноз погоды в Харькове и области на 19 августа
18.08.2025, 19:56
ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)
ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)
18.08.2025, 21:56
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
18.08.2025, 13:49
Погибли дети, 24 пострадавших: БпЛА ударили по дому в Харькове (дополнено)
Погибли дети, 24 пострадавших: БпЛА ударили по дому в Харькове (дополнено)
18.08.2025, 17:37

Новости по теме:

13:50
В Белгороде громко: говорят об атаке беспилотников (фото, видео)
15:23
Взрывы в пригороде Харькова: есть погибший и раненые, на месте пожар (фото)
12:08
В Харькове слышали взрывы: информация Терехова
00:33
Харьков атакуют российские БпЛА: «прилет» по предприятию в Киевском районе
00:49
КАБы прилетели по неработаещему предприятию в Киевском районе Харькова

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 23:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В северных районах Харькова около 23:05 раздались взрывы. Глава Малоданиловской громады сообщил, что было «очень громко»".